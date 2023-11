Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 0,946 EUR.

Die Nikola-Aktie musste um 09:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 0,946 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 0,934 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,934 EUR. Zuletzt wechselten 7.109 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,394 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2023 erreicht. Gewinne von 258,774 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,486 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 48,605 Prozent Luft nach unten.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 107,14 Prozent zurück. Hier wurden -1,73 USD gegenüber 24,24 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,854 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

