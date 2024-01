Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nikola-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 0,654 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 0,654 USD. Die Nikola-Aktie legte bis auf 0,670 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,655 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.875.426 Nikola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,710 USD) erklomm das Papier am 04.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 467,278 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Abschläge von 20,336 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 02.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1,73 USD – eine Minderung von 107,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,24 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,859 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

