Nikola-Aktie aktuell: Nikola zündet Kursrakete

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 5,6 Prozent auf 8,41 EUR zu. Die Nikola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,41 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,36 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 50 Nikola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2020 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,73 EUR am 16.08.2021.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,007 USD ausweisen wird.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

