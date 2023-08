Nikola Aktie News: Nikola am Freitagmittag leichter

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 1,84 USD ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 1,84 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 135.893 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 261,55 Prozent Luft nach oben. Bei 0,52 USD fiel das Papier am 07.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 71,68 Prozent Luft nach unten.

Am 04.08.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,36 USD – eine Minderung von 15,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,13 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,722 USD je Aktie ausweisen dürften.

