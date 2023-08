Nikola Aktie News: Nikola verzeichnet am Vormittag Verluste

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nikola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,6 Prozent auf 1,69 EUR ab.

Die Nikola-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 1,69 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,68 EUR. Mit einem Wert von 1,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 59.831 Nikola-Aktien.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 6,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 287,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Bei 0,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 248,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,29 Prozent verringert.

Die Nikola-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,722 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

