Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag im Aufwind

Die Nikola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 3,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nikola-Aktie bei 3,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.661 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 13,15 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 76,06 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.08.2022 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 02.11.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1,301 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

