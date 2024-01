Nikola Aktie News: Nikola am Freitagvormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nikola zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 0,579 EUR zu.

Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 0,579 EUR. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 0,579 EUR zu. Bei 0,567 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 14.842 Nikola-Aktien.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,394 EUR. Gewinne von 486,183 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,486 EUR am 06.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,028 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,859 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

