Nikola-Aktie aktuell: Nikola präsentiert sich stärker

Aktien in diesem Artikel Nikola 17,26 EUR

1,50% Charts

News

Analysen

Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,5 Prozent auf 17,26 EUR. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 16,75 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 3.554 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Alternative zum IPO: Schwappt der SPAC-Trend nun auch nach Europa?

Per Abkürzung an die Börse - SPACs sind schwer in Mode

NEL ASA: Die Konzerngeschichte des norwegischen Wasserstoffunternehmens

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com