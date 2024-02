Nikola Aktie News: Nikola wird am Mittag ausgebremst

So bewegt sich Nikola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,738 USD ab.

Die Nikola-Aktie wies um 01:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 0,738 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nikola-Aktie bis auf 0,725 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,753 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 61.979.862 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Gewinne von 402,710 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,521 USD. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 29,404 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.11.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Nikola im vergangenen Quartal -1,73 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 107,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikola 24,24 USD umsetzen können.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,858 USD je Aktie aus.

