Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 0,738 USD.

Die Aktie notierte um 01:59 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 0,738 USD. Die Nikola-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,725 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,753 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 61.979.862 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 402,710 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 29,404 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nikola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nikola 0,000 USD aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren, um 107,14 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Nikola dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,858 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

