Nikola Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nikola

Kurs der Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 0,738 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 01:59 Uhr 0,3 Prozent auf 0,738 USD. Bei 0,725 USD markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 0,753 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.979.862 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,710 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 402,710 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,521 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 29,404 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,858 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Hindenburg Research, Fraser Perring & Co.: Haben Shortseller einen Nutzen für den Aktienmarkt?

Neues Chaos bei Nikola: Nikola will Ex-Chef Milton Einflussnahme auf Board verweigern

NEL-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA