Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 0,616 USD.

Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 0,616 USD. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,624 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 0,600 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.332.898 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,710 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 502,566 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,521 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,381 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 22.02.2024 hat Nikola die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Die Nikola-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2024 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je Aktie ausweisen dürften.

