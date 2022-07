Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Nikola 5,64 EUR

Die Nikola-Aktie musste um 19.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 5,48 EUR. Die Nikola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,48 EUR ab. Bei 5,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.428 Nikola-Aktien.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 58,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 4,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 05.05.2022 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,17 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,078 USD je Nikola-Aktie belaufen.

