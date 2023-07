Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Nikola im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 2,58 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 2,58 USD zu. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 34.486.688 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 8,97 USD markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 247,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 79,79 Prozent Luft nach unten.

Nikola gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,12 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 1,89 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,811 USD je Aktie ausweisen dürften.

