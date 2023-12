Nikola Aktie News: Nikola reagiert am Dienstagmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,5 Prozent auf 0,857 USD.

Um 11:58 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 0,857 USD. Bisher wurden heute 635.713 Nikola-Aktien gehandelt.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,710 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 332,905 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,521 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 39,207 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1,73 USD – eine Minderung von 107,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,24 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,886 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

