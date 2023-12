Nikola Aktie News: Nikola springt am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nikola. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere zuletzt 6,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 6,5 Prozent auf 0,874 USD zu. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,890 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,859 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 29.246.432 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 324,728 Prozent. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,521 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,355 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 USD je Aktie gewesen. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,886 USD je Nikola-Aktie stehen.

