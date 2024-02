Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 0,685 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 0,685 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 0,685 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,700 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 26.204 Nikola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,394 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 79,817 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2023 bei 0,486 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,022 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nikola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nikola 0,000 USD aus.

Nikola gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,858 USD je Aktie ausweisen dürften.

