Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 0,630 USD zu.

Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 0,630 USD. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,637 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,620 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 647.736 Nikola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 488,982 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 20,902 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nikola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Nikola gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11,53 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,56 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,403 USD je Nikola-Aktie belaufen.

