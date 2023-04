Nikola Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nikola

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,80 EUR

Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 0,876 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nikola-Aktie bei 0,875 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,890 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 1.674.176 Stück.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,970 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,239 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,811 USD am 15.04.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 7,952 Prozent wieder erreichen.

Am 23.02.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren. Am 02.05.2024 wird Nikola schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,916 USD je Nikola-Aktie.

