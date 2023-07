Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag freundlich

Nikola im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nikola. Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 2,30 EUR zu. Bei 2,37 EUR erreichte die Nikola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,35 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 276.930 Nikola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 281,23 Prozent wieder erreichen. Am 06.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,88 Prozent.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Die Nikola-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Am 01.08.2024 wird Nikola schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,811 USD je Nikola-Aktie belaufen.

