Nikola Aktie News: Nikola am Mittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Nikola 4,70 EUR

1,56% Charts

News

Analysen

Das Papier von Nikola gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 4,76 EUR abwärts. Die Nikola-Aktie sank bis auf 4,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.774 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 13,15 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 63,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,34 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 04.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,276 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

E.ON und Nikola planen Joint Venture - Aktien schwächer

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com