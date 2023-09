Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 1,53 USD.

Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 1,53 USD. Bei 1,45 USD markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,48 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.628.372 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,70 USD erreichte der Titel am 21.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 206,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.06.2023 Kursverluste bis auf 0,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 65,95 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 04.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,29 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Nikola-Aktie.

