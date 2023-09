Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochvormittag billiger

Nikola im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 1,41 EUR ab.

Um 09:21 Uhr ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 1,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,43 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 336.242 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 4,78 EUR erreichte der Titel am 21.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 239,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.06.2023 bei 0,49 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,47 Prozent.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,25 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,36 USD – das entspricht einem Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,707 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

