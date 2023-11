Nikola Aktie News: Nikola gibt am Nachmittag ab

So entwickelt sich Nikola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,4 Prozent auf 1,01 USD.

Die Nikola-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 3,4 Prozent auf 1,01 USD nach. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,97 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,01 USD. Zuletzt wechselten 10.704.961 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 269,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD ab. Mit Abgaben von 48,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 02.11.2023 vor. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1,73 USD – eine Minderung von 107,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,24 USD eingefahren.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,887 USD je Nikola-Aktie stehen.

