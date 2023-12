Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Nikola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 0,831 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 0,831 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 0,825 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,848 EUR. Bisher wurden via Tradegate 35.196 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 3,394 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 308,669 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,486 EUR am 06.06.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 41,457 Prozent sinken.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 107,14 Prozent auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,24 USD gelegen.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,886 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Nikola-Gründer zu vier Jahren Haft verurteilt

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023