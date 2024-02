Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nikola zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 12:00 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 0,728 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 434.851 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,710 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 409,615 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,521 USD fiel das Papier am 07.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 39,731 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf -1,73 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,24 USD umgesetzt worden waren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,858 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

