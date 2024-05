Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag fester

So entwickelt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,546 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 0,546 USD zu. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 0,571 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,570 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.453.080 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 85,272 Prozent niedriger. Bei 0,510 USD fiel das Papier am 20.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,643 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nikola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,55 Prozent auf 7,50 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,12 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,368 USD je Nikola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

