Nikola-Aktie aktuell: Nikola wird ausgebremst

Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 14,08 EUR. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,94 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 14,19 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.150 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Am 21.04.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,102 USD je Aktie ausweisen dürften.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

