Nikola Aktie News: Nikola schießt am Mittag hoch

Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 6,8 Prozent auf 1,41 USD. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 870.535 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 536,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,52 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 170,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 USD im Vergleich zu 1,89 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,819 USD je Nikola-Aktie.

