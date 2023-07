Nikola Aktie News: Nikola zieht am Freitagmittag an

Kurs der Nikola

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 2,51 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:01 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 2,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 238.248 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 8,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 72,02 Prozent niedriger. Bei 0,52 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 09.05.2023. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 USD umgesetzt, gegenüber 1,89 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,811 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie mit Kursexplosion: Wieso der NASDAQ-Wert massiv abhebt

Nikola-Aktie dennoch fester: Nikola scheitert mit Antrag für Kapitalmaßnahme

Lordstown-Aktie an der NASDAQ erneut tiefrot: Tesla-Konkurrent Lordstown Motors ist insolvent