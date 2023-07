Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Freitagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nikola zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 2,47 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 2,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nikola-Aktie bei 2,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.552.029 Nikola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,97 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 263,19 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,52 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,21 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,811 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

