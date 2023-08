Nikola Aktie News: Nikola verliert am Montagmittag

Nikola im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 1,95 USD abwärts.

Das Papier von Nikola befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 1,95 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 197.704 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,45 USD an. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 69,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.06.2023 Kursverluste bis auf 0,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 73,28 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 04.08.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,29 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,722 USD je Nikola-Aktie.

