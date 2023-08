Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag im Bärenmodus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nikola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 11,7 Prozent auf 1,73 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 11,7 Prozent auf 1,73 USD. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 1,68 USD ein. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 24.188.353 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 272,59 Prozent. Bei 0,52 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 69,88 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 04.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,25 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,29 Prozent auf 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,13 USD gelegen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,722 USD je Nikola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie schließt an der NASDAQ tiefrot: Nikola startet Rückruf - Verkauf zeitweise eingestellt

D.A. Davidson-Experte erkennt in Nikola-Bilanz "gute und schlechte Nachrichten"

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie mit Minus: Nikola meldet rote Zahlen und Chefwechsel - Anleger winken Ausgabe neuer Aktien durch