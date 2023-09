Nikola Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Nikola

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Minus bei 1,34 USD.

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 1,34 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nikola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,30 USD aus. Bei 1,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.029.261 Stück gehandelt.

Am 22.09.2022 markierte das Papier bei 4,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 240,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 61,12 Prozent sinken.

Am 04.08.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,36 USD im Vergleich zu 18,13 USD im Vorjahresquartal.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Nikola-Aktie.

