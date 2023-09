Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kurs der Nikola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 1,32 EUR abwärts.

Die Nikola-Aktie musste um 09:14 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 199.980 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2022 erreicht. Gewinne von 256,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.06.2023 bei 0,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola 15,36 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,13 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Aktie ausweisen dürften.

