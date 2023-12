Nikola Aktie News: Nikola am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 0,885 USD.

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,8 Prozent auf 0,885 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 195.631 Nikola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 319,209 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,130 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nikola gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen -1,73 USD in den Büchern – ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 24,24 USD erwirtschaftet hatte.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,886 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Nikola-Gründer zu vier Jahren Haft verurteilt

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023