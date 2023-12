Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 2,8 Prozent auf 0,801 EUR.

Das Papier von Nikola legte um 09:21 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 2,8 Prozent auf 0,801 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 0,809 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,792 EUR. Bisher wurden heute 67.360 Nikola-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2023 markierte das Papier bei 3,392 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 76,400 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,485 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,363 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nikola wird am 22.02.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,886 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Nikola-Gründer zu vier Jahren Haft verurteilt

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023