Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagmittag im Aufwind

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 0,715 USD.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,715 USD. Bisher wurden heute 388.890 Nikola-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,710 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 419,099 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,102 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nikola gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 107,14 Prozent auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,24 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nikola am 02.05.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,858 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

