Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 0,656 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 1,5 Prozent auf 0,656 EUR. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,661 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,651 EUR. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.964 Stück gehandelt.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,394 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 417,378 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,486 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 34,924 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nikola-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,28 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf -1,73 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,24 USD umgesetzt worden waren.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,858 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Hindenburg Research, Fraser Perring & Co.: Haben Shortseller einen Nutzen für den Aktienmarkt?

Neues Chaos bei Nikola: Nikola will Ex-Chef Milton Einflussnahme auf Board verweigern

NEL-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA