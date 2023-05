Nikola Aktie News: Nikola verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,69 EUR

Um 09:21 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,690 EUR ab. In der Spitze fiel die Nikola-Aktie bis auf 0,665 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,700 EUR. Zuletzt wechselten 81.305 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,776 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 92,143 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 0,643 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,744 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.05.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nikola am 02.08.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,820 USD je Nikola-Aktie.

