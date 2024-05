Nikola Aktie News: Nikola verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nikola zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nikola legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 0,542 USD.

Die Nikola-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 0,542 USD. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 0,550 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,543 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.186.089 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,710 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 584,881 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,510 USD erreichte der Anteilsschein am 21.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,833 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.05.2024 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 7,50 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,55 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,368 USD je Nikola-Aktie.

