Nikola Aktie News: Nikola verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Die Nikola-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 22.06.2022 09:22:00 Uhr bei 5,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 5,40 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 5,40 EUR. Bei 5,40 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 50 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 16,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 66,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 4,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Nikola gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,89 USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 USD.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,003 USD je Nikola-Aktie.

