Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nikola zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nikola legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,6 Prozent auf 1,55 USD.

Um 12:00 Uhr stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 1,55 USD. Bisher wurden heute 399.970 Nikola-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,35 USD erreichte der Titel am 26.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 75,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 0,52 USD. Mit einem Kursverlust von 66,39 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nikola gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,36 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,13 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,722 USD je Nikola-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie sackt an der NASDAQ letztlich ab: Präsident von Nikolas Energiesparte verlässt das Unternehmen

Nikola-Aktie schließt an der NASDAQ tiefrot: Nikola startet Rückruf - Verkauf zeitweise eingestellt

D.A. Davidson-Experte erkennt in Nikola-Bilanz "gute und schlechte Nachrichten"