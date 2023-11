Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 0,970 USD nach oben.

Um 12:04 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 0,970 USD. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132.169 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,710 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 282,593 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,521 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 86,123 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.11.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 107,14 Prozent auf -1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,887 USD je Aktie ausweisen dürften.

