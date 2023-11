Nikola Aktie News: Nikola büßt am Mittwochnachmittag ein

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,931 USD.

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 0,931 USD abwärts. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 0,930 USD ein. Bei 0,950 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 15.077.674 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,710 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 298,710 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,521 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,009 Prozent.

Am 02.11.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 107,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1,73 USD im Vergleich zu 24,24 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,887 USD je Nikola-Aktie.

