Nikola Aktie News: Nikola legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von Nikola zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 0,875 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,875 EUR nach oben. Der Kurs der Nikola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,883 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,883 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 37.065 Nikola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,394 EUR erreichte der Titel am 03.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 288,107 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,486 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,403 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 107,14 Prozent auf -1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,887 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

