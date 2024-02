Nikola Aktie News: Nikola verliert am Mittag

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 0,695 USD abwärts.

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 0,695 USD abwärts. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.581 Nikola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 433,736 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.06.2023 Kursverluste bis auf 0,521 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,047 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nikola-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Nikola gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 52,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,53 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,858 USD je Nikola-Aktie stehen.

