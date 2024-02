Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 5,2 Prozent auf 0,666 USD ab.

Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 0,666 USD. Im Tief verlor die Nikola-Aktie bis auf 0,662 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,697 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20.384.979 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,710 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 457,476 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,521 USD. Mit Abgaben von 21,713 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nikola-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 22.02.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,53 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 52,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,24 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,858 USD ausweisen wird.

