Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Kurs der Nikola

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 0,630 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Nikola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 0,630 USD. Die Nikola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,636 USD aus. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 0,624 USD ein. Bei 0,634 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 235.683 Nikola-Aktien.

Bei 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 83,011 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,521 USD am 07.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 20,979 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 22.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,53 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 75,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,56 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Nikola-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

2024 dürfte Nikola einen Verlust von -0,392 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie erneut deutlich tiefer: Reverse Aktiensplit soll Nikola retten und Börsenverbleib sichern

Nikola-Aktie mit Achterbahnfahrt: Unsicherheit unter Investoren

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023