Nikola Aktie News: Nikola stabilisiert sich am Dienstagmittag

Bei der Nikola-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 0,813 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 47.637 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,970 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1.003,185 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,701 USD fiel das Papier am 18.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 15,991 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nikola im vergangenen Quartal 11,12 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikola 1,89 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nikola am 02.08.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,820 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

